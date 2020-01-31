https://static.news.ru/photo/9d0aa188-440d-11ea-8698-fa163e074e61_660.jpg Елена Князева Фото: elena___belka/instagram.com

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.

Выяснилось, что звезде стало плохо во время концерта на Самуи. После выступления у неё поднялась высокая температура. Медиками было принято решение о госпитализации. Артистку отвезли в инфекционное отделение, где поставили капельницу.

Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения, — поделилась артистка с «360».

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.