https://static.news.ru/photo/50711afa-21bc-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Per Karlsson info@bkwine.com/Danita Delimont/Global Look Press

Бизнесмену из Петербурга мошенники продали 13 кг пластмассовых шариков под видом чёрной икры. Инцидент произошёл в сентябре, но известно о нём стало только сейчас. В данный момент инцидент расследуется полицией.

Неизвестные позвонили главе компании по продаже морепродуктов с предложением о выгодной сделке. Предприниматель согласился, и стороны встретились в офисе, где договорились о поставке 13 кг чёрной икры, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в региональном управлении ГУ МВД России.

Позже покупателю были переданы 26 контейнеров с фальсификатом. Бизнесмен заплатил за них 234 тысячи рублей, но качество икры проверять на месте не стал. После встречи петербуржец всё же решил попробовать продукт и обнаружил, что все контейнеры наполнены несъедобными шариками из полимерного материала.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть чёрной икры, которая производится в России, не отличается высоким качеством и значительно уступает продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже из Белоруссии.