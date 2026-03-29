Такая паста с дарами моря — волшебство простоты. Минимум активного времени, максимум вкуса и элегантной подачи

Это блюдо — доказательство того, что изысканный ужин не требует часов у плиты. Сочетание нежных кальмаров, сладковатых креветок и бархатистого сливочного соуса создает гармонию вкуса, достойную меню хорошего рыбного ресторана, а весь секрет — в точном соблюдении времени тепловой обработки.

Что понадобится

Спагетти или другая длинная паста — 300 г, креветки очищенные — 250 г, кальмары (кольца или тушки) — 250 г, лук репчатый белый — 1 шт. (средняя головка), чеснок — 2 зубчика, сливки 20% — 200 мл, сок лимона — 1-2 ст. л., сыр пармезан или другой твердый — 50 г, масло оливковое — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый, смесь итальянских трав — по вкусу.

Как готовлю

Морепродукты заранее размораживаю в холодильнике, выложив в дуршлаг над миской. В кастрюле отвариваю пасту согласно инструкции на упаковке. Пока варится паста, в большой сковороде (где позже смешаю все ингредиенты) разогреваю оливковое масло.

Обжариваю на среднем огне мелко нарезанные лук и чеснок до мягкости и легкой прозрачности. Добавляю кольца кальмаров и, постоянно помешивая, готовлю их 1–2 минуты на слабом огне, не допуская сильного кипения.

Следом выкладываю креветки, вливаю лимонный сок и сливки. Томлю соус с морепродуктами на минимальном огне 2–3 минуты, пока он слегка не загустеет. Сразу же приправляю солью, перцем и травами по вкусу.

Отваренные спагетти перекладываю в сковороду с соусом, используя щипцы, и тщательно все перемешиваю, чтобы паста равномерно покрылась соусом. Прогреваю вместе еще минуту. Сразу раскладываю по тарелкам, обильно посыпаю тертым пармезаном и подаю.

