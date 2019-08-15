Большая часть чёрной икры, которая производится в России, не отличается высоким качеством. Она значительно уступает продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже из Белоруссии. Причин несколько: минимальная конкуренция российских производителей на внутреннем рынке, большие издержки при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке китайской чёрной икры, — об этом в беседе с News.ru заявил Антон Стрижаков, коммерческий директор проекта Caviar Russia.

Санкции также негативно влияют на рынок чёрной икры. До их начала предприятия могли покупать хорошее маточное стадо в Европе, и не растить рыбу самим, и не тратить на это пять — семь лет. А они её просто доращивали. Таким образом сокращались издержки. Сейчас это невозможно. Антон Стрижаков эксперт рынка чёрной икры

Представители власти неоднократно заявляли, что российские производители чёрной икры начинают восстанавливать свои позиции не только на внутреннем, но и на мировом рынке этого продукта. Так, по данным Росрыболовства, за последние восемь лет производство чёрной икры в РФ выросло более чем в три раза. Минсельхоз озвучивал другую статистику: ежегодный объём производства чёрной икры в России теперь составляет около 50 тонн.

Антон Стрижаков опровергает эти оптимистичные данные — роста на икорном рынке за последние несколько лет не отмечено. Так, за 2018 год в России произвели и продали около 30 тонн чёрной икры, примерно такие же объёмы наблюдались и в предыдущие годы.

Увеличение рынка возможно только за счёт ввоза нелегального продукта из Китая. Он делается из сырья непонятного происхождения. Такая икра стоит недорого, но может быть вредна для здоровья. Только за 2018 год такой икры было ввезено в Россию около 16 тонн, — сказал эксперт по икорному рынку.

Отечественному товару конкурировать с китайскими производителями сложно. Например, 50-граммовая банка икры белуги стоит 6–7 тыс. рублей. Китайский продукт можно купить в таком же количестве в два, а то и в три раза дешевле. Как рассказал Антон Стрижаков, чаще всего рядовому потребителю отличить китайскую икру от отечественной непросто, это под силу только экспертам.

Российские производители чёрной икры во многом выживают за счёт экспорта товара. Основные потребители отечественной икры — это Арабские Эмираты, Япония, США. Половина всей продукции, идущей на экспорт, продаётся в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах. Её основные покупатели — российские и иностранные туристы.

Сергей Лантюхов/News.ru

Недавно в одном из столичных икорных баров провели слепую дегустацию осетровой икры с участием независимых экспертов. Были представлены 10 образцов продукта из разных стран. Победу одержала икра из Белоруссии. Оказалось, бывшая союзная республика научилась делать очень качественный продукт. При этом только один российский производитель оказался в тройке лидеров.

Белоруссия покупает рыбу в Европе и доращивает. У них, как минимум, нет санкций... Но стоить заметить, что в то же время качество такого продукта не постоянно, — прокомментировал Антон Стрижаков.

Рынок отечественной чёрной икры развит плохо потому, что у неё практически нет потребителя. Материально обеспеченные гурманы предпочтут ей более качественную иностранную — из Ирана, Франции, Италии. Рядовые потребители, которые просто хотят побаловать себя деликатесом, купят более дешёвую, китайскую (она часто продаётся под видом российской). Об этом рассказал News.ru Александр Фомин, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров. К тому же вред продукции из Поднебесной пока не доказан.