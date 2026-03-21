Мясо по-французски на ужин: покорит ваше сердце и желудок

Семья и жизнь

Мясо по-французски — сытный ужин из сочной свинины и нежной печеной картошки под сырной шапкой. Устройте себе гастрономический праздник!

Рецепт

500 г свинины нарежьте порционными кусками, чуть отбейте, посыпьте солью и специями по вкусу, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и оставьте мариноваться до получаса.

900 г картошки очистите и нашинкуйте тонкими слайсами, приправьте по вкусу.

Жаропрочную форму натрите ломтиком чеснока и смажьте кусочком сливочного масла. Выложите на дно мясо, посыпьте нашинкованными перьями зеленого лука. Поверх распределите картошку. Залейте 1/2 стакана жирных сливок, посыпьте 200 г тертого сыра. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40–45 минут.

Готово! Подавайте горячим.

