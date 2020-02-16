https://static.news.ru/photo/255d6888-509b-11ea-9439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина утонул в центре Санкт-Петербурга, пытаясь вытащить из реки Фонтанки упавшую туда женщину. Неоднозначность ситуации заключается в том, что перед этим он же её туда и столкнул.

По предварительным данным, это гражданин Узбекистана, который в момент инцидента был нетрезв, передаёт РИА Новости со ссылкой на городской главк МЧС.

Мотивы действий мужчины не вполне понятны. Известно только, что он сначала перебросил женщину через ограждение и стал пытаться достать её при помощи подручных средств. Когда это не удалось, он спрыгнул в воду.

До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег и передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована с переохлаждением. Тело утонувшего мужчины впоследствии обнаружили водолазы.

Ранее спасатели Санкт-Петербурга нашли в реке Неве тело девушки, которая утонула за несколько дней до этого. Она ушла на корпоратив и не вернулась домой. СМИ сообщали, что у родственников оказались записи с камер, на которых видно, что девушка упала в воду.