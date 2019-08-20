Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикация карт распространения радиоактивного облака, предположительно появившегося после взрыва на полигоне в Нёноксе, абсурдна.
Также он отметил, что по этому вопросу стоит ориентироваться на заявление главы государства Владимира Путина, отмечает «
Как ранее писал News.ru, инцидент произошел 8 августа на государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота России. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. По данным Минобороны, взрыв произошёл при испытании реактивного двигателя.