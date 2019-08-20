https://static.news.ru/photo/35826e40-c340-11e9-857c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикация карт распространения радиоактивного облака, предположительно появившегося после взрыва на полигоне в Нёноксе, абсурдна.

Также он отметил, что по этому вопросу стоит ориентироваться на заявление главы государства Владимира Путина, отмечает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, инцидент произошел 8 августа на государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота России. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. По данным Минобороны, взрыв произошёл при испытании реактивного двигателя.