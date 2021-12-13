«Первыми прилетели пожарные»: очевидец о взрыве в монастыре в Серпухове

Взрыв в женском монастыре в подмосковном Серпухове произошёл примерно в 8:20 утра, рассказал NEWS.ru местный житель и очевидец Виталий Гладышев. Собеседник отметил, что услышал «довольно громкий взрыв». Он подчеркнул, что на место происшествия «первыми прилетели пожарные со скорой».

Слышал взрыв, довольно громкий, узнал что какой-то мужчина подорвал гранату. Взрыв примерно произошёл в 8:20. Первым прилетели пожарные со скорой. Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через 5-7, — добавил Гладышев.

По информации Telegram-канала «112», самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. В результате взрыва пострадал он сам, а также 15-летний подросток, которого с ожогами и рваными ранами ног госпитализировали в больницу. Позже РИА Новости сообщили, что число пострадавших достигло семи.

Ранее сообщалось, что мотивом нападения на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам. Предварительно, в результате инцидента пострадали восемь человек, среди них семь детей, нападавший погиб.