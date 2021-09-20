Пермский стрелок скончался в реанимации

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, скончался. Его тяжело ранили при задержании, и он умер в реанимации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен, его увезли в больницу.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек, 28 раненых получают медицинскую помощь.

Преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании. Стрелок добавил, что чувствует, как каждый день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог отделаться от ощущения нереальности происходящего.