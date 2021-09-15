Переживший нападение под Серпуховом водитель получил ожоги глаз

Водитель грузовика Виктор Колдышев, который пережил нападение пары с топором и пистолетом на трассе под Серпуховом, находится в больнице с ожогами глаз. О своём состоянии телеканалу «360» рассказал сам пострадавший водитель.

Я ехал в сторону Тулы, и они стали выезжать на обочину и сильно пылить. Летели камни. И я перегородил обочину. Они пытались меня объехать. Им это крайне не понравилось. Сначала выбежала девушка с пистолетом и начала мне угрожать. И вслед за ней выскочил водитель, достал из багажника топор и стал направляться в мою сторону, — поделился мужчина.

По его словам, после этого пара заметила, что другие водители стали останавливаться, решив ему помочь и быстро уехали с места происшествия.

Однако после этого они снова догнали грузовик на трассе, и уже в этот раз девушка распылила в лицо мужчине непонятный газ, затем бросила баллончик в лобовое стекло грузовика и разбила его пополам. Когда же водитель пытался их остановить, они снова брызнули ему чем-то в лицо и уехали, а мужчина окончательно потерял зрение и обратился за помощью к очевидцам.

Потом на место приехали сотрудники ДПС. Но из-за того, что ДТП не было, они предложили отъехать на парковку, чтобы не создавать пробку на дороге. Во время дачи объяснений мне стало совсем плохо — и я уже на такси добрался до больницы,— сообщил Колдышев.

Теперь, по словам пострадавшего, он находится в больнице с ожогами глаз первой и второй степени.

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