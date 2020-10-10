Пистолет выронил: в Москве избили водителя за парковку у шлагбаума

В Москве автовладельца избили после того, как тот припарковал машину у шлагбаума. Молодой человек с девушкой приехал в расположенный рядом продуктовый магазин.
Инцидент произошёл на улице Новорогожской,
Однако разговор не сложился. В итоге к визитёрам подошли двое мужчин и уже в более грубой форме потребовали убрать машину. Завязалась потасовка.
Позже, уже в полиции, куда они обратились с заявлением, пострадавшие заявили, что во время драки у молодого человека из кармана выпали телефон, устройство для нагревания табака и пистолет, а у девушки пропал смартфон.
Ранее, как писал NEWS.ru, в московском метро избили кашлявшую женщину, которая при этом была без защитной маски.
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