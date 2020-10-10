Пистолет выронил: в Москве избили водителя за парковку у шлагбаума

https://static.news.ru/photo/fd46cae0-0ae6-11eb-acbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве автовладельца избили после того, как тот припарковал машину у шлагбаума. Молодой человек с девушкой приехал в расположенный рядом продуктовый магазин.

Инцидент произошёл на улице Новорогожской, передаёт РЕН ТВ. Поинтересовавшемуся у них мужчине, надолго ли они с визитом, те ответили, что уберут автомобиль через пару минут.

Однако разговор не сложился. В итоге к визитёрам подошли двое мужчин и уже в более грубой форме потребовали убрать машину. Завязалась потасовка.

Позже, уже в полиции, куда они обратились с заявлением, пострадавшие заявили, что во время драки у молодого человека из кармана выпали телефон, устройство для нагревания табака и пистолет, а у девушки пропал смартфон.

Ранее, как писал NEWS.ru, в московском метро избили кашлявшую женщину, которая при этом была без защитной маски.