Пенсионерка в Москве обвинила внука в неоднократных изнасилованиях

https://static.news.ru/photo/fb5cdc30-b94a-11ea-bb00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

75-летняя московская пенсионерка заявила в полицию на своего внука. Женщина утверждает, что на протяжении полугода 29-летний родственник её насиловал.

Последний случай насилия произошёл 25 июня, на следующий день пенсионерка рассказала всё соседям. По её словам, у внука был день рождения и он пришёл домой нетрезвым. В какой-то момент он напал на бабушку и издевался над ней до утра. Когда мужчина уснул, женщина пришла к соседям и рассказала о произошедшем. Они отвезли пенсионерку в полицию.

Как сообщает «Московский комсомолец», женщина воспитывала внука одна, его родители умерли. По её словам, ещё в 19-летнем возрасте мужчина стал проявлять к ней нездоровое внимание, но тогда она объяснила это алкогольным опьянением.

Пенсионерка рассказала, что первый случай изнасилования произошёл осенью прошлого года. Внук пришёл домой поздно вечером, когда она смотрела политическое ток-шоу, и накинулся на пенсионерку. Второе преступление произошло в мае.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

NEWS.ru писал, что 67-летнему американскому порноактёру Рону Джереми предъявили обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. По данным следствия, речь идёт случаях, которые имели место с 2014 года. Пострадавшими от его действий являются женщины 25, 30, 33 и 46 лет.