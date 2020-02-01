Пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.
Происшествие случилось в многоэтажном доме на Ириновском проспекте. Проживающий в одной из квартир пенсионер вышел на площадку с оружием и стал стрелять по дебоширам,
Одному из дебоширов пенсионер попал в руку, но мужчины не разбежались, а накинулись на обидчика и избили его. В настоящее время выясняются подробности происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя посёлка Коренёво Люберецкого городского округа Московской области. Мужчина устроил стрельбу в честь своего дня рождения.
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