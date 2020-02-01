https://static.news.ru/photo/0b3f4510-44b7-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.

Происшествие случилось в многоэтажном доме на Ириновском проспекте. Проживающий в одной из квартир пенсионер вышел на площадку с оружием и стал стрелять по дебоширам, сообщает Пятый канал.

Одному из дебоширов пенсионер попал в руку, но мужчины не разбежались, а накинулись на обидчика и избили его. В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя посёлка Коренёво Люберецкого городского округа Московской области. Мужчина устроил стрельбу в честь своего дня рождения.