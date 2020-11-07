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Патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине в Сирии

22:09, 08 ноября 2020
Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине, установленной на шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

По информации агентства SANA, в результате взрыва погибли как минимум четыре военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал, что Иран добивается, чтобы российский контингент покинул некоторые районы северо-востока Сирии. Соответствующие данные приводит арабская пресса со ссылкой на свои источники. По этой информации, задумка иранцев заключается в том, чтобы хитростью убедить действующие в Заевфратье курдские военизированные формирования вытеснить россиян с территорий, которые до настоящего времени остаются предметом спора между различными внешними игроками.

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