https://static.news.ru/photo/62143144-72a2-11e9-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Otto Magnus/CC-BY-SA-3.0/wikimedia.org

Водитель трамвая в немецком городе Бонн потерял сознание, и пассажирам пришлось самостоятельно останавливать транспортное средство. Об этом сообщает издание General Anzeiger.

Очевидцы сообщили о том, что трамвай перестал останавливаться на остановках. Даже после того как кто-то нажал экстренный тормоз, транспорт продолжил движение.

Тогда пассажиры выбили стекло в кабине водителя и обнаружили его без сознания. После этого они связались с транспортной компанией, где им объяснили, как правильно остановить трамвай. Никто серьёзно не пострадал. Также не сообщается о причинах плохого самочувствия машиниста.

Как ранее писал NEWS.ru, в Орле трамвай столкнулся с автомобилем и далее продолжил движение. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя только через несколько кварталов.