Утром 27 декабря появилась информация о том, что пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта.
По данным присутствующего на месте авиакатастрофы блогера Дениса Кривошеева, сейчас известно о семи погибших и шести пострадавших (среди них есть дети), спасены 82 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы,
Уточняется, что на земле самолёт столкнулся с двухэтажным домом.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подтвердило информацию об авиакатастрофе. По поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия для выяснения причин случившегося.
Как писал NEWS.ru ранее, частный самолёт Beechcraft 100 King Air разбился возле аэропорта венесуэльской столицы Каракаса.
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