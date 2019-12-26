https://static.news.ru/photo/c410f96e-2854-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.facebook.com/sterling.kz

Утром 27 декабря появилась информация о том, что пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта.

По данным присутствующего на месте авиакатастрофы блогера Дениса Кривошеева, сейчас известно о семи погибших и шести пострадавших (среди них есть дети), спасены 82 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает блогер с места происшествия.

Уточняется, что на земле самолёт столкнулся с двухэтажным домом.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подтвердило информацию об авиакатастрофе. По поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия для выяснения причин случившегося.

Как писал NEWS.ru ранее, частный самолёт Beechcraft 100 King Air разбился возле аэропорта венесуэльской столицы Каракаса.