Пассажир взорвавшегося автобуса рассказал подробности ЧП в Воронеже

Пассажир взорвавшегося маршрутного автобуса Никита Овчинников рассказал подробности происшествия в Воронеже. Молодой человек госпитализирован, почти ничего не слышит после инцидента, сообщает Пятый канал.

Взрыв был в автобусе. Я не знаю, наверное, сзади. Мне следователи говорили, что газовый баллон взорвался в автобусе, — вспоминает выживший пассажир.

Молодой человек говорит, что не испытал страха сразу после взрыва, а только шок. Эмоции нахлынули на него уже после того, как все люди вышли из автобуса. Изначально, по словам воронежца, он решил, что произошло ДТП, и только потом понял, что это взрыв.

Когда ко мне из СУ СК приходили, я понял, что это всё что угодно могло быть. Я не понимал, что произошло. Я не знал, что это было. Я сначала думал, что машина врезалась. Удар был сильным, по голове я почувствовал удар. У девушки вроде ноги оторвало. Я не знаю, там плохо всё. Я спереди был, я за водителем сидел. Наверное, взрыв сзади был. Я живой! Значит, сзади был. А я спереди сидел, — рассказывает мужчина.

Маршрутка взорвалась в Воронеже вечером 12 августа, в этот момент автобус находился на остановке. Как только двери за последними пассажирами закрылись, прогремел взрыв. От автобуса остался только каркас, взрывная волна снесла обшивку автомобиля.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина умерла в больнице, перед этим ей ампутировали ноги. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что движение восстановлено на месте взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Национальный антитеррористический комитет рассматривает несколько версий причины взрыва.