https://static.news.ru/photo/b32ec2d2-70ef-11ea-8b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пассажир рейса Москва — Сургут заявил, что заражён коронавирусом. Об этом он сообщил во время полёта.

К моменту приземления в аэропорту назначения борт уже ожидали медики для проверки, пишет Telegram-канал «ЧС Тюмень». В Сети были опубликованы кадры из самолёта, на которых видно, как человек в защитном костюме ходит по салону самолёта с медтехникой в руках.

Ранее NEWS.ru писал, что обучающиеся в Соединённых Штатах студенты из состоятельных семей Китая на фоне пандемии коронавируса убеждают своих родителей платить десятки тысяч долларов за места в частных самолётах, которые могут доставить их на родину. Альтернатива — несколько перелётов с многочисленными остановками общей длительностью 60 часов.