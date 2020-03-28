Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пассажир рейса Москва — Сургут заявил, что заражён коронавирусом. Об этом он сообщил во время полёта.

К моменту приземления в аэропорту назначения борт уже ожидали медики для проверки, пишет Telegram-канал «ЧС Тюмень». В Сети были опубликованы кадры из самолёта, на которых видно, как человек в защитном костюме ходит по салону самолёта с медтехникой в руках.

Ранее NEWS.ru писал, что обучающиеся в Соединённых Штатах студенты из состоятельных семей Китая на фоне пандемии коронавируса убеждают своих родителей платить десятки тысяч долларов за места в частных самолётах, которые могут доставить их на родину. Альтернатива — несколько перелётов с многочисленными остановками общей длительностью 60 часов.

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