https://static.news.ru/photo/ba1b8fb6-6e70-11ea-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gillfoto/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Обучающиеся в Соединённых Штатах студенты из состоятельных семей Китая на фоне пандемии коронавируса убеждают своих родителей платить десятки тысяч долларов за места в частных самолётах, которые могут доставить их на родину. Альтернатива — несколько перелётов с многочисленными остановками общей длительностью 60 часов.

Адвокат из Шанхая Джефф Гон предложил дочери, студентке университета в Висконсине, выбор: получить $25 460 на карманные расходы или билет на частный рейс, которым она сможет вернуться домой.

Моя дочь умоляла вернуть её обратно на родину, — рассказал мужчина в беседе с Reuters.

Агентство отмечает, что 24 марта из 3800 запланированных коммерческих рейсов в Китай и из КНР в США были отменены 3102. Компания Air Charter Service предлагает китайским студентам свои услуги. Перелёт самолёта Bombardier Global 6000 из Лос-Анджелеса в Шанхай обойдётся в $325 300, или около $23 тысяч за место. По словам PR-менеджера компании Гленна Филлипса, стоимость зависит от даты и конкретного маршрута.

О готовности Москвы помочь Вашингтону в борьбе с коронавирусной инфекцией заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат призвал отказаться «от устаревшей логики блокового мышления» и вместе бороться с вызовами, стоящими перед человечеством, писал NEWS.ru.