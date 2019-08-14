https://static.news.ru/photo/65bd9676-bf2a-11e9-b296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Домодедово | Аэросити/vk.com

Стали известны подробности аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» в Подмосковье. По словам пассажира, который находился на борту судна, экипаж неоднократно пытался запустить двигатели.

Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана... Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в Бога, — написал он в Twitter .

Он добавил, что благодарен пилотам, как Богу, и выразил признание тем, кто написал ему слова поддержки.

Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо — романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аварийную посадку самолёта А-321 в Подмосковье. По её словам, спасение пассажиров лайнера и посадку воздушного судна в таких сложных условиях можно считать настоящим чудом.