Стали известны подробности аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» в Подмосковье. По словам пассажира, который находился на борту судна, экипаж неоднократно пытался запустить двигатели.
Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана... Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в Бога, — написал он в Twitter.
Он добавил, что благодарен пилотам, как Богу, и выразил признание тем, кто написал ему слова поддержки.
Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо
Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.
Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аварийную посадку самолёта А-321 в Подмосковье. По её словам, спасение пассажиров лайнера и посадку воздушного судна в таких сложных условиях можно считать настоящим чудом.