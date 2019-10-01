https://static.news.ru/photo/be5ff348-e458-11e9-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vishnevsky_institute/instagram.com

25-летний пациент Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского в Москве погиб, выпав из окна медучреждения.

В пресс-службе центра подтвердили данную информацию. По данным РЕН ТВ, молодой человек выпал из окна девятого этажа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее News.ru писал о том, что глава Бурятии Алексей Цыденов поручил срочно разобраться с инцидентом в больнице, где пациент погиб, после того как врачи заперли его в подсобном помещении для временного содержания психически нездоровых.