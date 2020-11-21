Отряхнулась и пошла: падение девочки с 4-го этажа в Томске попало на видео

https://static.news.ru/photo/6acd106e-2cdf-11eb-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвёртом этаже в Томске и, отряхнувшись, пошла домой.

Момент падения ребёнка попал на видео. Происшествие засняли камеры наблюдения. Девочка приземлилась прямо в сугроб, видимо, это её и спасло. Она немного полежала в снегу, а затем поднялась, отряхнулась и, хромая, пошла домой, передаёт телеканал «360».

Позднее родители обнаружили у девочки переломы, сейчас его госпитализировали. Полиция проверит все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии следователи выясняют обстоятельства падения с пятого этажа ребёнка, который хотел встретить отца. Днём 12 ноября в Саранске мальчик на непродолжительное время остался дома один. Открыть входную дверь он не смог, поэтому залез на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому отца. Сейчас проводится доследственная проверка, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым маленький ребёнок остался без присмотра взрослых. Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учёте в органах системы профилактики не состоит. По данным местных СМИ, мальчика спасли бельевые верёвки, натянутые перед окнами расположенной ниже квартиры. Они сыграли роль амортизатора, замедлив скорость падения.