Открытое горение в жилом доме в Ростове-на-Дону ликвидировано

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение в трёхэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В 00:50 мск ликвидация открытого горения, —
говоритсяв сообщении ведомства.
Ранее возгорание было локализовано на площади 350 квадратных метров.
Огонь возник на третьем этаже жилого дома на улице Островского в воскресенье вечером. Площадь пожара изначально составила 250 квадратных метров.
Из дома эвакуировали 18 человек. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.
О пострадавших не сообщается.
К тушению привлечены 133 человека и 41 единица техники.