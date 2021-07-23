Открытое горение в жилом доме в Ростове-на-Дону ликвидировано

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Пожар произошёл в одном из жилых домов в центре Ростова-на-Дону. Проводится эвакуация жителей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По имеющимся данным, возгорание произошло в воскресенье вечером на третьем этаже трёхэтажного жилого дома на улице Островского. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Объявлен третий номер сложности. В настоящее...