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Открытое горение в жилом доме в Ростове-на-Дону ликвидировано

01:10, 26 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение в трёхэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 00:50 мск ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее возгорание было локализовано на площади 350 квадратных метров.

Огонь возник на третьем этаже жилого дома на улице Островского в воскресенье вечером. Площадь пожара изначально составила 250 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 18 человек. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

О пострадавших не сообщается.

К тушению привлечены 133 человека и 41 единица техники.

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