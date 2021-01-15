Отель с российскими туристами загорелся на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/9cc18850-57ca-11eb-81fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Пожар начался в отеле на Занзибаре, в котором жили российские туристы. Инцидент произошёл в городе Пвани-Мчангани.

По словам очевидцев, соседнее с гостиницей здание загорелось около трёх часов ночи, после чего огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на отель.

За 27 минут пожар уничтожил все бунгало и административное здание. Всех путешественников удалось эвакуировать, никто не пострадал. В настоящее время гостей размещают в другие гостиницы, передаёт MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы, решивший провести зиму в тёплых краях, поехал на Занзибар и разочаровался в своём выборе. Общее впечатление от проведённого там месяца он назвал ужасным. Путешественник пояснил, что отправился на Занзибар, потому что это был единственный доступный для россиян тёплый курорт. Однако впредь он зарёкся возвращаться туда. По его словам, «это реально Африка, которая почему-то напоминает Индию, показанную в фильме „Миллионер из трущоб“».