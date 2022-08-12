Отец погибшего 14-летнего хоккеиста: это был несчастный случай

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Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА во время тренировки из-за удара шайбы считает происшествие несчастным случаем и винить никого не собирается. Об этом Игорь Малков сообщил в разговоре с Газетой.Ru. По его словам, во время игры шайба попала в область сердца, и произошла его остановка.

Я думаю произошел чисто несчастный случай. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно, — сказал он.

Директор детско-юношеской хоккейной школы СКА Санкт-Петербурга, где произошел инцидент, пообещал семье оказать помощь с организацией похорон, добавил Малков.

Уголовное дело в связи со смертью возбудили следственные органы Санкт-Петербурга. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что хоккеист из Санкт-Петербурга 2008 года рождения скончался после попадания шайбы в грудь на тренировке в школе петербургского СКА. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды оказал мальчику первую помощь и вызвал бригаду «скорой», которая провела реанимацию. Сердце смогли запустить, мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.