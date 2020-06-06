Иномарка насмерть сбила отца и сына на остановке в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/3c1e2ad8-a872-11ea-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Отец и трёхлетний сын погибли на остановке общественного транспорта, в которую врезалась иномарка Toyota Premio. Водитель автомобиля был пьян, что доказано результатами экспертизы.

Авария произошла на пересечении улицы Лейтенанта Орлова и Облачного переулка. Водитель Toyota Premio допустил боковое столкновение с Toyota Corolla Axio, после чего промчался по перекрёстку на красный свет светофора, сообщает РИА Новости.

После этого иномарка врезалась в дорожное ограждение, перевернулась и влетела на остановку, где сбила двух человек. Трёхлетний мальчик погиб на месте, его 41-летний отец позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперуполномоченный ОМВД по Егорьевскому району сбил пешехода и уехал с места происшествия. Инцидент произошёл днём 3 июня на Касимовском шоссе.