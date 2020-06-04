Полицейский сбил прохожего и скрылся с места ДТП в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперуполномоченный ОМВД по Егорьевскому району сбил пешехода и уехал с места происшествия. Инцидент произошёл накануне днём на Касимовском шоссе.

Полицейский ехал на автомобиле Nissan Qashqai, оформленном на его маму. После ДТП оперативник уехал в соседнюю область, где поставил машину в гараж и целые сутки делал вид, что он ни при чём, сообщает «МК» в Telegram.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что столичная полиция ищет предполагаемого виновника ДТП с участием пяти автомобилей, который сбежал с места происшествия. Водитель бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Его пока не задержали. Авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Пострадали три человека.