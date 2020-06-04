Полицейский сбил прохожего и скрылся с места ДТП в Подмосковье

Оперуполномоченный ОМВД по Егорьевскому району сбил пешехода и уехал с места происшествия. Инцидент произошёл накануне днём на Касимовском шоссе.
Полицейский ехал на автомобиле Nissan Qashqai, оформленном на его маму. После ДТП оперативник уехал в соседнюю область, где поставил машину в гараж и целые сутки делал вид, что он ни при чём, сообщает «МК» в Telegram.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что столичная полиция ищет предполагаемого виновника ДТП с участием пяти автомобилей, который сбежал с места происшествия. Водитель бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Его пока не задержали. Авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Пострадали три человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен