Крупный скандал разразился в новогодние праздники в Свердловской области. В соцсетях появилось видео, на котором шестилетняя девочка рассказала о непристойном поведении недавно освободившегося из мест лишения свободы сожителя её мамы. Это подтвердила и её четырёхлетняя сестра. МВД и СК начали проверки, мать девочек отказалась от диалога со СМИ, а затем и вовсе вознамерилась обратиться в суд с иском на соседку, которая записала видеообращение ребёнка. NEWS.ru приводит подробности этой истории.

Пиво, сигареты и разврат

Из распространённого в местных СМИ и соцсетях видеоролика можно понять, что его записала знакомая детей, которая обеспокоена ситуацией в их семье. Отвечая на вопросы женщины, старшая девочка рассказала, что некий «дядя Стасик» неоднократно приходил к ним в дом, но она его не пускала, объяснив это тем, что её с сестрой заперла в квартире мама.

Мужчина, по словам ребёнка, также заставлял её совершать развратные действия, а кроме этого, пить пиво и курить. На запись попал голос её младшей сестры, которая не стала оспаривать сказанное.

Он («дядя Стасик». — NEWS.ru) меня обнимал-обнимал, но мне надоело, — продолжила шестилетняя девочка.

Как сообщили в управлении СК по Свердловской области, сотрудники следственного отдела Чкаловского района Екатеринбурга начали проверку сообщений «о совершении ряда противоправных действий в отношении малолетней девочки в посёлке Горный Щит». Также ведомство намерено выяснить «причины и условия, которые способствовали таким действиям».

Будут проверены условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье. В случае подтверждения опубликованной в СМИ информации будет принят комплекс мер в целях недопущения в дальнейшем противоправных действий в отношении ребёнка. Кроме того, органы СК намерены установить, принимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям (бездействию) должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка, — сказано в пресс-релизе свердловского управления СК.

В региональном главке МВД пояснили, что сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних «опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери».

Издание 66.ru со ссылкой на начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых уточняет , что сообщение о противоправных действиях поступило в дежурную часть одного из городских отделов полиции по Екатеринбургу в ночь на 4 января.

Кроме этого, полицейские начали проверку деятельности участкового уполномоченного, которого снявшая видео соседка детей Анастасия Тимошенко обвинила в отсутствии «адекватных мер реагирования», пишет E1.

То, что я сняла, — это ещё цветочки. Их мама жила с мужчиной, который только освободился. Он приходил, издевался и над девочками, и над мамой. Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он её душит, издевается. Участковая приезжает, ничего не делает, — говорит Тимошенко.

В интервью «КП-Урал» женщина пояснила , что воспитывающая двух дочерей её соседка является матерью-одиночкой, которая «ведёт беспорядочный образ жизни, каждый день приводит домой к детям новых ухажёров», которые и ранее «трогали» малолетних девочек. Записать видео и предать происходящее огласке Анастасия Тимошенко решила после того, как в одну из январских ночей шестилетний ребёнок выбежал в слезах на улицу.

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По её словам, жалобы на подозрительную семью ещё летом 2019 года кроме полиции поступали в СК и региональное Министерство социальной политики. Однако результата обращения не принесли.

«Даже врать не станет»

Как сообщил Валерий Горелых, мать девочки, в свою очередь, собирается «после окончания праздничных дней обратиться в суд с иском в отношении соседки, распространившей недостоверные сведения о её семье и детях».

Журналисты попытались связаться с родительницей через соцсети, однако та, прочитав сообщение, добавила контакт в чёрный список.

Со стороны история может показаться чем-то схожей с сюжетом картины датского кинорежиссёра Томаса Винтерберга «Охота». Главного героя фильма, 42-летнего воспитателя детского сада, обвинила в непристойных действиях младшая дочь его близкого друга, которой брат тайком показывал порнографические фото. После этого педагог превратился из души компании в изгоя даже после того, как стало ясно, что его банально оговорили.

На вопрос о том, могла ли шестилетняя свердловчанка соврать на камеру, попыталась ответить консультант детского фонда ООН ЮНИСЕФ Маргарита Изотова.

В каждом из нас включается ребёнок, который находится в сложной ситуации. Это, конечно, вызывает эмоциональную реакцию. Но мне кажется, что важна не наша реакция, а холодная голова. Нужно трезво подойти к этому. Решить, было ли действительно насилие, может только следствие, психологи, специалисты, — заявила Изотова.

По её мнению, девочка достаточно уверенно для шестилетнего возраста говорит о мужском половом органе, сигаретах и водке, а «для того, чтобы хоть что-то придумать, нужны основания и какие-то знания».

Если у него всё хорошо, если нет психологических проблем, ребёнок даже врать об этом не станет. Бывает, что ребёнок сам придумывает такую ситуацию для привлечения внимания, для шантажа, но за этим всегда стоит трагедия, — уверена Маргарита Изотова.

Анастасия Тимошенко, в свою очередь, обращает внимание на то, что родители, в чьих семейных шкафах обнаруживаются те или иные «скелеты», часто заставляют детей молчать. А когда к ним домой приходит проверка, «всё выглядит красиво».

Именно поэтому неприятные, а порой и страшные подробности вылезают наружу лишь когда кто-то, зачастую посторонний, начинает «выносить сор из избы».