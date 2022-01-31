Осуждённые за фото жуков на Шри-Ланке зоологи вылетели в Россию

Группа зоологов, которых осудили на Шри-Ланке в 2020 году за то, что они собирали и фотографировали мёртвых жуков, возвращается обратно в Россию. Николай Килофян, Артём Рябов и Александр Игнатенко сообщили «360», что уже практически сели на самолёт до РФ.

Вот мы сейчас как раз едем на автобусе к самолёту и минут через 15 вылетаем, — рассказал Игнатенко.

Зоолога Александра Игнатенко обвинили в нарушении действующего в Шри-Ланке запрета на сбор флоры и фауны. У него и двоих компаньонов — Артёма Рябова и Николая Килафяна были обнаружены несколько мёртвых жуков. Россиян задержали в феврале 2020 года, но затем отпустили под залог. Их обвиняют в уничтожении 277 жуков. Зоолог объяснил, что не убивал насекомых, а собирал погибшие особи вдоль дороги, а затем фотографировал их.

Ранее Игнатенко госпитализировали в больницу Шри-Ланки с обострением язвы желудка. По его словам, учёный и другие россияне, которые проходят по делу о незаконном сборе жуков, испытывают финансовые трудности, а их семьи не могут им помочь необходимыми средствами.