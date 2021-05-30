Оружие екатеринбургского стрелка было зарегистрировано официально

https://static.news.ru/photo/8023b722-0429-11ea-8585-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оружие мужчины, открывшего огонь по людям в Екатеринбурге, было официально зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Было зарегистрировано официально, — рассказал собеседник агентства.

Другой источник добавил, что разрешение было получено в установленном порядке. Необходимые заключения были получены от нарколога и психиатра.

По информации пресс-службы СУ СК, мужчина использовал охотничий карабин.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое