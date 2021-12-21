Опубликовано видео с виновником массового ДТП на ТТК в Москве

Предполагаемого виновника автоаварии с участием более десяти автомобилей в центре Москвы забрали для прохождения медосвидетельствования. По предварительным данным, водитель минивэна Ford Explorer находится в состоянии опьянения. Авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом. По последним данным, пострадал один человек, обошлось без жертв, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, виновник аварии 34-летний Павел С. — сын московского бизнесмена Константина С., на которого и оформлен минивэн. Штрафов за автомобилем не числится.

У Константина три компании: ООО "Тренд" (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО "Центр Kaiser" (ремонт бытовой техники), сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Один человек обратился за помощью к медикам с сильной головной болью.

Известно, что среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.

Крупная авария в центре Москвы на пересечении Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом произошла около 10 часов утра. Столкнулись более 10 машин. Движение на данном участке сильно затруднено, водителям предлагается выбирать пути объезда.