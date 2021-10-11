Опубликовано последнее видео парашютистов перед крушением L-410

Легкомоторный самолёт L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане

В Сети появилось последнее видео парашютистов, записанное перед крушением самолёта L-410 в Татарстане. Перед вылетом все участники прошли инструктаж, пишет Telegram-канал «112».

На кадрах один за другим появляются участники вылета. Они называют свои имена, фамилии и отчества, а также уточняют, что к выполнению упражнения 31 в воздухе готовы. Один из них также добавляет, что «система осмотрена». В какой-то момент на видео слышится смех.

Самолёт разбился 10 октября. На его борту находились 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и двое пилотов. По данным Минздрава, в списке погибших 16 человек.

Шестерых выживших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. Согласно предварительным версиям, самолёт мог упасть из-за перегруза, ошибки пилотов или технической неисправности.

11 октября в республике объявлено днём траура.