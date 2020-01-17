https://static.news.ru/photo/9953cd52-3937-11ea-bae6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ярославская Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Новый детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская не смогла ответить на вопрос о нападении школьника на учительницу в одном из учебных заведений города. По её словам, она не владеет информацией.

Мне не известно ничего пока по этому случаю, — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

Инцидент произошёл на юго-западе столицы и попал на видео. Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода.

15-летний школьник ударил учительницу по лицу. Кроме того, он устроил разгром в кабинете, разбил стёкла и начал бросаться предметами. В настоящее время пострадавшую госпитализировали в больницу. Самого подростка смогла остановить только бабушка, которую срочно вызвали в школу, писал NEWS.ru.