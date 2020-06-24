Около автостанции в Махачкале загорелись торговые точки

Пресс-служба МЧС сообщила о возгорании торговых точек в районе южной автостанции в Махачкале. Пожару присвоен третий ранг сложности.
В Махачкале, на проспекте Аметхана Султана в районе южной автостанции, горят магазины на площади 1,2 тыс. кв. метров. На месте работает группировка из 65 человек и 21 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших не поступала. На место выехала бригада по замеру ПДК вредных веществ. Устанавливаются детали происшествия,
Как ранее информировал NEWS.ru, в центре Москвы произошёл пожар в одном из кафе. Загорелись жировые отложения. Никто не пострадал.
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