Около автостанции в Махачкале загорелись торговые точки

https://static.news.ru/photo/7f86eb90-b63a-11ea-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: newsnnt/vk.com

Пресс-служба МЧС сообщила о возгорании торговых точек в районе южной автостанции в Махачкале. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В Махачкале, на проспекте Аметхана Султана в районе южной автостанции, горят магазины на площади 1,2 тыс. кв. метров. На месте работает группировка из 65 человек и 21 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. На место выехала бригада по замеру ПДК вредных веществ. Устанавливаются детали происшествия, передаёт РЕН ТВ.

Как ранее информировал NEWS.ru, в центре Москвы произошёл пожар в одном из кафе. Загорелись жировые отложения. Никто не пострадал.