https://static.news.ru/photo/92de52ac-516b-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ/РИА Новости

Дело охранника, впустившего в детский сад Нарьян-Мара мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетнего ребёнка, передано в суд.

В Ненецком автономном округе перед судом предстанет охранник частного охранного предприятия по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших убийство мальчика в детском саду, — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

На момент инцидента мужчина работал в частном охранном предприятии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ» не более двух месяцев. Известно, что он частично признал вину. Мужчина находится под стражей.

Местный житель Денис Поздеев 31 октября 2019 году пришёл в детский сад Нарьян-Мара, где ударил ножом шестилетнего ребёнка. Мальчик скончался. Следователи предъявили Поздееву обвинение по статье «Убийство малолетнего». Экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина был невменяем, он страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, сообщал NEWS.ru.