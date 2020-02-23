https://static.news.ru/photo/87560224-5650-11ea-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.ru.

Одна из солисток Мариинского театра в Санкт-Петербурге получила в день выступления кладбищенский букет. Об этом инциденте журналистам рассказала сама артистка, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Как отметила солистка Мариинки, цветы появились за сценой в конце представления. Необычный «подарок» принёс курьер. Посылка не попала на сцену благодаря внимательности режиссёров и других сотрудников театра.

Спасибо ведущим режиссерам и сотрудникам театра, букет на сцену не вынесли, ошарашенные девочки заменили, сбегали в ближайший магазин за букетом цветов для меня, — приводит слова солистки «Росбалт».

Артистка отметила, что к кладбищенскому букету прилагалась записка, подписанная женской рукой.

Как ранее передавал NEWS.ru, подозреваемый в убийстве собственной матери житель Санкт-Петербурга арестован до 17 апреля. Тело покойной он хранил в бочке.

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