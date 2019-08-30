https://static.news.ru/photo/1357c290-cbcc-11e9-b75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Один из рыбаков, пропавших в Камчатском крае, найден мёртвым. Спасатели обнаружили его тело примерно в 500 метрах южнее мыса Опасный.

Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на МЧС региона, рыбаки отправились рыбачить на катере 20 августа. Вернуться они должны были на следующий день, однако так и не объявились. После этого спасатели организовали поиски с привлечением квадрокоптеров и вертолёта Ми-8. В ходе спасательной операции были найдены обломки судна и личные вещи пропавших мужчин.

Ранее, как писал News.ru, лодка с рыбаками перевернулась в ХМАО. Инцидент произошёл на протоке в Сургутском районе. Спасателями обнаружены тела двоих утопленников. Всего в лодке находились три человека.