Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области

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Мать сотрудника ДПС Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка, рассказала о первом звонке сына после стрельбы. В этот момент женщина находилась на работе в магазине, ей позвонили и сказали о происшествии, сообщает РЕН ТВ.

Я потом ему позвонила, быстро набрала, ему некогда было. «Мама, всё хорошо, всё нормально, не переживай, не беспокойся». Буквально пару слов сказал и отключился, всё. Вечером по телевизору, в Интернете...