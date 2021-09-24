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Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области

08:02, 25 сентября 2021
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области Фото: 66.mchs.gov.ru
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Взрыв газа произошёл на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. В результате пострадал один человек, он госпитализирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Остальные 11 жильцов подъезда самостоятельно покинули здание ещё до прибытия пожарных, которые, приехав на место, не нашли возгорания.

В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки, вылетели стёкла из нескольких окон, неповреждёнными оказались несущие конструкции здания. После обследования подъезда жильцы вернулись в квартиры.

Ранее стало известно, что женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, семь человек пострадали. В результате взрыва в доме обрушился подъезд, повреждены 16 квартир. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двух человек.

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