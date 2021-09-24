Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области
Взрыв газа произошёл на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. В результате пострадал один человек, он госпитализирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Остальные 11 жильцов подъезда самостоятельно
В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки, вылетели стёкла из нескольких окон, неповреждёнными оказались несущие конструкции здания. После обследования подъезда жильцы вернулись в квартиры.
Ранее стало известно, что женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, семь человек пострадали. В результате взрыва в доме обрушился подъезд, повреждены 16 квартир. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двух человек.