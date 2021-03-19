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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Иркутском

06:58, 20 марта 2021 28
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошёл около семи утра по местному времени близ посёлка Залари. Столкнулись автомобили «Тойота Хайс» и «Хендай Крета». В результате водитель «Креты» скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Водитель «Хайса» госпитализирован.

За медицинской помощью также обратились ещё трое пассажиров — два человека, находившихся в японском автомобиле, в том числе 16-летний подросток, и женщина, ехавшая в корейском авто.

В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в Астраханской области.

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