Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Иркутском

В результате ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По имеющимся данным, инцидент
За медицинской помощью также обратились ещё трое пассажиров — два человека, находившихся в японском автомобиле, в том числе 16-летний подросток, и женщина, ехавшая в корейском авто.
В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняют.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в Астраханской области.