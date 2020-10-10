Очевидцы сообщили о звуке взрыва и задымлении в центре Минска

Представители силовых структур пока никак не прокомментировали эту информацию, передаёт TUT.BY.
Как писал NEWS.ru, жители Минска сообщают, что силовики в Минске задержали больше ста человек на акции протеста. По их словам, сотрудники правоохранительных органов опять начали применять водомёты для разгона активистов.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.