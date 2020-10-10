Очевидцы сообщили о звуке взрыва и задымлении в центре Минска

https://static.news.ru/photo/e27b6658-0bd6-11eb-aae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/TASS

Звук, похожий на взрыв, раздался рядом с гостиницей «Планета» на проспекте Победителей, неподалёку от стелы «Минск — город-герой».

По словам очевидцев, после началось сильное задымление.

Представители силовых структур пока никак не прокомментировали эту информацию, передаёт TUT.BY.

Как писал NEWS.ru, жители Минска сообщают, что силовики в Минске задержали больше ста человек на акции протеста. По их словам, сотрудники правоохранительных органов опять начали применять водомёты для разгона активистов.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.