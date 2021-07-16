Очевидцы рассказали о бойне в автобусе в Красноярском крае

Один из пассажиров автобуса Красноярск — Минусинск ударил ножом водителя, а также трёх пассажиров, в том числе женщину. Как рассказали очевидцы изданию «МК в Красноярске», во время поножовщины никаких криков не было, всё происходило тихо.

Инцидент произошёл в 21:00 в четверг, 15 июля, когда автобус проезжал село Новосёлово. Нападавшим оказался 33-летний житель Абакана. Во время бойни он также ранил себя своим собственным оружием.

По словам дочери одной из пассажирок, никто в автобусе даже не понял, что произошло, по какой причине был конфликт. Поножовщина происходила в первом ряду. Нападавшего пассажиры зажали на лесенке у входа в автобус. Мать девушки, которая работает медсестрой, помогла раненой пассажирке. Другому пассажиру, молодому человеку помогали остальные люди. У парня оказалось серьёзное ранение в грудь. Кровь пострадавшим до приезда скорой останавливали ватными тампонами и влажными салфетками.

В настоящее время преступник находится в медучреждении под охраной полиции. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее похожий случай произошёл в Ростовской области. Там задержали 51-летнего мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело по статье за убийство.