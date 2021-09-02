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Очевидцы ДТП перевернули маршрутку в Омске, чтобы спасти пострадавших

10:49, 02 сентября 2021
Очевидцы ДТП перевернули маршрутку в Омске, чтобы спасти пострадавших Фото: НАШ город ОМСК/vk.com
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В Омске прохожие перевернули микроавтобус, попавший в ДТП. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «112».

На перекрёстке джип врезался в пассажирский микроавтобус. Тот перевернулся на бок и проскользил несколько метров по асфальту. Прохожие помогли выбраться 12 пострадавшим, после чего поставили маршрутку на колёса.

До этого стало известно, что опрокинулась маршрутная «Газель» в Туве. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Также есть пострадавшие в ДТП с маршруткой в Нижегородской области. Микроавтобус врезался в опору трубопровода в Балахне. По предварительным данным, водитель в этот момент обилечивал пассажиров. Травмы получили девять человек.

Ранее сообщалось, что водителям автобусов запретят зарабатывать на попутчиках. Такие поездки не сертифицированы, поэтому новые ограничения не позволят водителям превращать совместные поездки в бизнес. В первую очередь планируется ограничить размер вознаграждения.

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