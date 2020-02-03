https://static.news.ru/photo/497a0c22-4690-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГУМВД России по региону выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетнего ребёнка всего лишь розыгрыш. Его разместил старший брат маленькой Маши, рассказали в пресс-службе ведомства.

Объявление о продаже несовершеннолетней появилось во «ВКонтакте» в группе города Челябинска. Оно гласило: «Девочка. 5 тыс. рублей. Маша». Оно возмутило пользователей соцсети, а полиция немедленно начала проверку, передаёт РИА Новости.

Челябинские полицейские выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат, — пояснили в пресс-службе МВД.

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Правоохранители провели беседу с мамой Маши и обратили внимание на негативные последствия поступка её старшего сына. При этом проверка по этому делу продолжается, заверили полицейские.

Как в свою очередь рассказала детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова, сейчас семья находится под контролем управления социальной защиты. При этом уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что семья Маши является благополучной.

Как писал NEWS.ru, объявление о продаже девочки было опубликовано в разделе «Для дома и кухни», подкатегория — «Посуда».