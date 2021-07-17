Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира найден мёртвым

Президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Александр Рясков, подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, покончил с собой. Недавно нашли его тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Да, он покончил с собой, — заявил собеседник агентства.

7 марта 2012 года заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков и ещё двое мужчин были госпитализированы. Через 13 дней банкир умер. Выяснилось, что его отравили. Следствие считало, что преступление совершила его супруга Екатерина Пузикова. Суд первой инстанции дважды признавал её виновной, но оба раза приговоры были отменены из-за допущенных нарушений. Вдова бизнесмена отсудила у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

3 июля 2021 года Пузикова была найдена мёртвой в одном из жилых домов по улице Садовой в Самаре. Её убили твёрдым тупым предметом. На следующий день силовики задержали кикбоксера Ряскова, который был бывшим любовником погибшей. Он признал свою вину в преступлении. Его арестовали на два месяца. Он находился в медицинском учреждении ФСИН.