Обнажённый труп молодой девушки нашли в Мытищах

https://static.news.ru/photo/315fd714-cbfd-11ea-80df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из домов в Мытищах был найден труп молодой девушки. Она была без одежды.

Как сообщает Telegram-канал «МК», полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 27-летняя уроженка Брянска по имени Ольга. В Московской области она занималась проституцией. Выяснилось, что девушка стала жертвой своего клиента.

52-летний неоднократно судимый мужчина сначала избил девушку, а потом задушил. Её тело он вытащил на первый этаж подъезда дома на улице Селикатной. Полицейским он рассказал, что снял квартиру для встречи с проституткой. Между ним и девушкой произошла ссора во время распития алкоголя, после чего мужчина расправился с ней.

Возбуждено уголовное дело. У погибшей остались мать-инвалид и ребёнок.

NEWS.ru писал, что депутат Виталий Милонов призвал приравнять оказание эскорт-услуг к уголовным преступлениям.