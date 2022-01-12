Стали известны подробности смерти ребёнка после курения вейпа в Бийске
Стали известны новые подробности гибели 12-летнего подростка в Бийске, который, предварительно, умер после курения вейпа. Молодой человек сестры погибшего рассказал, что накануне вечером он общался с девушкой по телефону, передаёт РЕН ТВ.
Она рассказала, что вместе со своим младшим братом находится у подруги. По его словам, девушка сообщила, что плохо себя чувствует, после чего она вышла на улицу подышать воздухом. Однако потом призналась, что они
СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи изъяли три электронных курительных смеси, пустые пластиковые бутылки, в одной из которых находилось пиво, остатки еды и предметы одежды пострадавших и умершего. В школе погибшего подростка характеризуют с положительной стороны. Вредных привычек за ним не замечали.
Ранее сообщалось, что подросток скончался, выкурив электронную сигарету в городе Бийск Алтайского края. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 10 января к 17-летней девушке пришла 18-летняя подруга с 12-летним братом. Они покурили электронную сигарету, после чего почувствовали себя плохо. Утром бабушка проживающей в квартире девушки обнаружила всех троих без сознания. Девушки были госпитализированы, мальчика спасти не удалось.