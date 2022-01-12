Стали известны подробности смерти ребёнка после курения вейпа в Бийске

Стали известны новые подробности гибели 12-летнего подростка в Бийске, который, предварительно, умер после курения вейпа. Молодой человек сестры погибшего рассказал, что накануне вечером он общался с девушкой по телефону, передаёт РЕН ТВ.

Она рассказала, что вместе со своим младшим братом находится у подруги. По его словам, девушка сообщила, что плохо себя чувствует, после чего она вышла на улицу подышать воздухом. Однако потом призналась, что они курили вейп, который нашли в квартире.

СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи изъяли три электронных курительных смеси, пустые пластиковые бутылки, в одной из которых находилось пиво, остатки еды и предметы одежды пострадавших и умершего. В школе погибшего подростка характеризуют с положительной стороны. Вредных привычек за ним не замечали.

Ранее сообщалось, что подросток скончался, выкурив электронную сигарету в городе Бийск Алтайского края. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 10 января к 17-летней девушке пришла 18-летняя подруга с 12-летним братом. Они покурили электронную сигарету, после чего почувствовали себя плохо. Утром бабушка проживающей в квартире девушки обнаружила всех троих без сознания. Девушки были госпитализированы, мальчика спасти не удалось.