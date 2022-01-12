На Алтае 12-летний подросток погиб после курения электронной сигареты

12-летний подросток погиб после курения электронной сигареты в городе Бийск Алтайского края, его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу, передаёт пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, инцидент произошёл 10 января. К 17-летней девушке пришла её 18-летняя подруга со своим 12-летним братом, после курения электронной сигареты они почувствовали себя плохо. Утром бабушка проживающей в квартире девушки обнаружила всех троих без сознания. Девушки были госпитализированы, мальчика спасти не удалось.

Следователи устанавливают причины, условия и обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у ученика одной из гимназий электронная сигарета взорвалась во рту. В результате мальчик лишился нескольких зубов.