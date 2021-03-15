В Екатеринбурге у школьника во рту взорвался вейп

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В Екатеринбурге учащийся одной из гимназий лишился нескольких зубов после того, как у него во рту взорвался вейп. Об этом журналистам рассказали в департаменте образования города.

Инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошёл не на территории школы и после образовательного процесса. Школа учится в одну смену, это произошло после уроков уже не в школе. С мамой держат связь, у ребёнка стабильное состояние, сейчас на больничном, — цитирует РИА Новости источник в департаменте.

В УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщения СМИ о травмировании школьника проверяются, по итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее онколог Андрей Пылёв сравнил вред от традиционного курения, электронных сигарет и вейпов. По его словам, стики для так называемых электронных сигарет содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, при этом полностью риск различных заболеваний они не исключают.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет. Люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить, отметил он. Человек, нашедший для себя такую замену, вдыхает вредных веществ ровно столько, сколько при курении 1,5 пачки сигарет.