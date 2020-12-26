Обнародован список членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна

https://static.news.ru/photo/a41000b4-48de-11eb-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Рыболовецкое судно «Онега» (архивное фото) Фото: marinetraffic.com

Опубликован полный список членов экипажа судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море. В состав экипажа входили 19 человек, спаслись лишь двое из них.

Список обнародовал Life. Сообщается, что один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго моряка, уцелевшего в катастрофе, уточняется.

Как ранее писал NEWS.ru, Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна. Рассматриваются все версии произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Изначально сообщалось, что двое членов экипажа спаслись, а остальные считались пропавшими без вести. Однако позже СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что, по предварительной информации, оставшиеся 17 человек погибли.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.