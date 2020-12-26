Обнародован список членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна

Опубликован полный список членов экипажа судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море. В состав экипажа входили 19 человек, спаслись лишь двое из них.
Список
Как ранее писал NEWS.ru, Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна. Рассматриваются все версии произошедшего,
Изначально сообщалось, что двое членов экипажа спаслись, а остальные считались пропавшими без вести. Однако позже СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что, по предварительной информации, оставшиеся 17 человек погибли.
Судно «Онега»