В этом туристическом месте расположены штаб-квартира компании Amazon и первая в мире кофейня сети Starbucks. По предварительным данным, ранены пять человек, в числе которых ребёнок 9 лет, он находится в тяжёлом состоянии. Положение ещё одной жертвы стрельбы, 55-летней женщины, медики оценивают, как критическое. Один человек погиб.

MEDIA BRIEFING - 7:20 PM, 3rd and Pine (on Pine): Chief Carmen Best and @SeattleFire Chief Harold Scoggins will provide an update regarding the scene of violence and shooting investigation from earlier this evening.