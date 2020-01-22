https://static.news.ru/photo/cc85b420-3d91-11ea-82f9-fa163e074e61_660.jpg фото с места происшествия Фото: twitter.com/Mademoiselle017

Стрельба произошла в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон около рынка Парк-Плейс.

В этом туристическом месте расположены штаб-квартира компании Amazon и первая в мире кофейня сети Starbucks. По предварительным данным, ранены пять человек, в числе которых ребёнок 9 лет, он находится в тяжёлом состоянии. Положение ещё одной жертвы стрельбы, 55-летней женщины, медики оценивают, как критическое. Один человек погиб.

MEDIA BRIEFING - 7:20 PM, 3rd and Pine (on Pine): Chief Carmen Best and @SeattleFire Chief Harold Scoggins will provide an update regarding the scene of violence and shooting investigation from earlier this evening. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 23, 2020

Район оцеплен полицией, пока найти подозреваемого не удаётся. Очевидцы говорят, что это был мужчина и он был один.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет.