фото с места происшествия фото с места происшествия Фото: twitter.com/Mademoiselle017

Стрельба произошла в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон около рынка Парк-Плейс.

В этом туристическом месте расположены штаб-квартира компании Amazon и первая в мире кофейня сети Starbucks. По предварительным данным, ранены пять человек, в числе которых ребёнок 9 лет, он находится в тяжёлом состоянии. Положение ещё одной жертвы стрельбы, 55-летней женщины, медики оценивают, как критическое. Один человек погиб.

Район оцеплен полицией, пока найти подозреваемого не удаётся. Очевидцы говорят, что это был мужчина и он был один.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет.

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