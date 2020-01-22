https://static.news.ru/photo/cc85b420-3d91-11ea-82f9-fa163e074e61_660.jpgфото с места происшествияФото: twitter.com/Mademoiselle017
Стрельба произошла в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон около рынка Парк-Плейс.
В этом туристическом месте расположены штаб-квартира компании Amazon и первая в мире кофейня сети Starbucks. По предварительным данным, ранены пять человек, в числе которых ребёнок 9 лет, он находится в тяжёлом состоянии. Положение ещё одной жертвы стрельбы, 55-летней женщины, медики оценивают, как критическое. Один человек погиб.
MEDIA BRIEFING - 7:20 PM, 3rd and Pine (on Pine): Chief Carmen Best and @SeattleFire Chief Harold Scoggins will provide an update regarding the scene of violence and shooting investigation from earlier this evening.
Район оцеплен полицией, пока найти подозреваемого не удаётся. Очевидцы говорят, что это был мужчина и он был один.
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет.